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Немає доказів того, що українська зброя заповнює чорний ринок Європи – Politico

19 червня 2024, 18:17
Немає доказів того, що українська зброя заповнює чорний ринок Європи – Politico
Фото: ukrinform.ua
Аналітики зі Швейцарії не знайшли доказів контрабанди зброї з України в Західну Європу.

Про це йдеться в звіті, який опублікувала медіаорганізація Politico.

На сьогодні дуже мало доказів того, що західна зброя, яка постачається в Україну, потрапляє на чорний ринок ЄС. 

"Ми не знайшли жодних доказів потрапляння західної зброї в Західну Європу і дуже обмежені докази будь-яких операцій із західною зброєю в Україні. Зброя, яку поставив Захід, – у надійних руках", – сказав директор європейської філії GI-TOC Даніель Бромбахер.

Дані звіту підривають наратив, який висвітлює кремль щодо того, що п’ята частина західної зброї, яка надходить в Україну, нібито потрапляє на чорний ринок для перепродажу терористам і повстанським групам.

Попри те, що війни завжди підвищують ризик перепродажу зброї, український уряд віві дуже суворі механізми контролю, аюи продаж зброї вкрай обмежений. 

За даними GI-TOC, це здебільшого обмежується невеликою кількістю гвинтівок радянських часів.

Аналіз ґрунтується на моніторингу даркнету та інтерв’ю із правоохоронними органами Євросоюзу і особами злочинного світу та зосереджується на нелегальних ринках Франції, Бельгії, Нідерландів і Швеції.

Також звіт спростовує припущення про те, що матеріали НАТО озброюють європейських гангстерів.

В травні Цивільна гвардія Іспанії заявила, що група контрабандистів гашишу відкрила стрілянину по поліції із гвинтівок американського та європейського виробництва, причому під час попередніх рейдів були виявлені боєприпаси стандарту НАТО. 

Тоді журнал El Español стверджуваа, що латиноамериканські наркокортелі надсилають своїх представників до Києва для оптових закупівель. Проте в GI-TOC не знайшли доказів цих тверджень, і багато з них були спростовані.

В жовтні 2022 року глава фінської організованої злочинної групи заявив ЗМІ, що банди займалися контрабандою західної зброї, призначеної для України, до Фінляндії, Данії, Швеції та Нідерландів. Цю заяву спростували у поліції.

Відповідно до звіту GI-TOC, уряд України був надзвичайно ефективним у запобіганні незаконному використанню зброї військовослужбовцями. Так, у 2022 році було зафіксовано лише 250 таких випадків, а у 2021 році – 191 випадок, що є незначним показником для країни, яка отримує мільярди доларів військової допомоги від Заходу.

 
Європачорний риноквійна в Україні

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