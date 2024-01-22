Немає нічого важливішого за допомогу Україні – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що для нього дуже важливо створити відчуття, що Польща є надійним та стабільним союзником України в боротьбі з росією.

Про це канцелярії прем'єра запостила в соцмережі X (Twitter).

"Немає нічого важливішого, ніж підтримка України в її військових зусиллях проти агресії росії. "Це абсолютно номер один", - йдеться в дописі.

За словами Туска, нам належить обговорити багато двосторонніх питань, інтереси.

"Є деякі конфлікти інтересів, ми це добре знаємо і говоритимемо про це, не лише в дусі дружби, що очевидно, а з настроєм на якнайшвидше розв'язання цих проблем, а не на продовження або збільшення їх", - додав польський прем'єр.

Нагадаємо, що сьогодні Туск прибув з візитом до Києва.