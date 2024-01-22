Немає нічого важливішого за допомогу Україні – Туск
Про це канцелярії прем'єра запостила в соцмережі X (Twitter).
"Немає нічого важливішого, ніж підтримка України в її військових зусиллях проти агресії росії. "Це абсолютно номер один", - йдеться в дописі.
За словами Туска, нам належить обговорити багато двосторонніх питань, інтереси.
"Є деякі конфлікти інтересів, ми це добре знаємо і говоритимемо про це, не лише в дусі дружби, що очевидно, а з настроєм на якнайшвидше розв'язання цих проблем, а не на продовження або збільшення їх", - додав польський прем'єр.
Нагадаємо, що сьогодні Туск прибув з візитом до Києва.