Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Немає нічого важливішого за допомогу Україні – Туск

22 січня 2024, 14:32
Немає нічого важливішого за допомогу Україні – Туск
Фото:Twitter
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що для нього дуже важливо створити відчуття, що Польща є надійним та стабільним союзником України в боротьбі з росією.

Про це канцелярії прем'єра запостила в соцмережі X (Twitter).

"Немає нічого важливішого, ніж підтримка України в її військових зусиллях проти агресії росії. "Це абсолютно номер один", - йдеться в дописі. 

За словами Туска, нам належить обговорити багато двосторонніх питань, інтереси.

"Є деякі конфлікти інтересів, ми це добре знаємо і говоритимемо про це, не лише в дусі дружби, що очевидно, а з настроєм на якнайшвидше розв'язання цих проблем, а не на продовження або збільшення їх", - додав польський прем'єр.

Нагадаємо, що сьогодні Туск прибув з візитом до Києва.

 

підтримкаУкраїнаТускзаява

Останні матеріали

Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Політика
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 16:23
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Політика
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Переклад iPress – 22 січня 2024, 12:40
Трамп та путін насолоджуються кризою у Вашингтоні. Непевність США та ілюзорність підтримки Британії напередодні активної оборони України в 2024 році – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп та путін насолоджуються кризою у Вашингтоні. Непевність США та ілюзорність підтримки Британії напередодні активної оборони України в 2024 році – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 01:57
Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге
Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге
Переклад iPress – 19 січня 2024, 16:48
Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Політика
Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Переклад iPress – 19 січня 2024, 13:00
Як естонська служба безпеки виявила чергового
Політика
Як естонська служба безпеки виявила чергового "хорошого руського" шпигуна. Колеги, начальники, науковці: російські шпигуни криються за різними ролями
Переклад iPress – 19 січня 2024, 09:05
Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Політика
Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Переклад iPress – 18 січня 2024, 16:09
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив
Політика
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив "піти на війну"… з ворогом №1 – Newsweek
Переклад iPress – 18 січня 2024, 12:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється