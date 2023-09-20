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Немає підтвердження смерті Кадирова, але стан його здоров'я важкий – ГУР

20 вересня 2023, 18:09
Немає підтвердження смерті Кадирова, але стан його здоров'я важкий – ГУР
Смерть Кадирова може мати позитивні наслідки для борців за незалежність Ічкерії, вважають у ГУР.

Скандальний голова Чечні Рамзан Кадиров поки що живий, однак його стан здоров'я - важкий.  

Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"На жаль, дон. Поки живий дон.Немає підтвердження про смерть. Але його стан здоров'я важкий. І це вже впливає на політичні режими навколо його режиму і в цілому архітектури і безпеки режиму путіна", - заявив Юсов.

Він зазначив, що боротьба за перерозподіл влади уже почалася. 

"Оскільки режим Кадирова глибоко дотаційний. І це все кошти із російського бюджету і не лише. Низка бізнесів, в тому числі на окупованих територіях і не лише. І за цю "спадщину" вже починається боротьба", - пояснив Юсов.

Однак у розвідці вважають, що смерть Кадирова може мати і позитивні наслідки для борців за незалежність Ічкерії, а також інших поневолених народів Кавказу. І Юсов впевнений, що вони тим шансом скористаються.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилися інформація про можливу смерть Кадирова. Офіційно ні Чечня, ні росія не коментували. У кремлі замовчували його стан здоров'я.

ГУРКадироввійна в Україніросія окупанти

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