Немає підтвердження смерті Кадирова, але стан його здоров'я важкий – ГУР

Смерть Кадирова може мати позитивні наслідки для борців за незалежність Ічкерії, вважають у ГУР.

Скандальний голова Чечні Рамзан Кадиров поки що живий, однак його стан здоров'я - важкий.

Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"На жаль, дон. Поки живий дон.Немає підтвердження про смерть. Але його стан здоров'я важкий. І це вже впливає на політичні режими навколо його режиму і в цілому архітектури і безпеки режиму путіна", - заявив Юсов.

Він зазначив, що боротьба за перерозподіл влади уже почалася.

"Оскільки режим Кадирова глибоко дотаційний. І це все кошти із російського бюджету і не лише. Низка бізнесів, в тому числі на окупованих територіях і не лише. І за цю "спадщину" вже починається боротьба", - пояснив Юсов.

Однак у розвідці вважають, що смерть Кадирова може мати і позитивні наслідки для борців за незалежність Ічкерії, а також інших поневолених народів Кавказу. І Юсов впевнений, що вони тим шансом скористаються.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилися інформація про можливу смерть Кадирова. Офіційно ні Чечня, ні росія не коментували. У кремлі замовчували його стан здоров'я.