Немає плану "Б" для України, "ми впевнені в плані А" – Кулеба

Він наголосив, що припинення допомоги Україні коштуватиме Заходу набагато дорожче.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна впевнена у подальшій військовій допомозі від західних союзників і немає альтернативного плану, якщо вона припиниться.

Таку відповідь дипломат дав на питання журналістки CNN про план "Б" в умовах очікування нових поставок зброї.

"У нас немає плану "Б". Ми впевнені у плані "А". Україна воюватиме з тими ресурсами, які є в нашому розпорядженні", – сказав міністр.

Кулеба зазначив, що допомога Україні – це не благодійність, а інвестиція у безпеку країн НАТО і захист американців. Очільник МЗС наголосив, якщо росія переможе в Україні, то інші країни "матимуть спокусу піти слідами рф", що призведе до дестабілізації у світі і це коштуватиме США значно дорожче. Він попередив, що натхнений успіхом владімір путін зможе напасти на держави Альянсу.

"Ті, хто вважає, що путін не наважиться напасти на країну НАТО, якщо він переможе в Україні, роблять величезну помилку. Якою б не була ціна, якщо Україна не отримає зараз допомогу, ціна будь-чого в майбутньому буде набагато вищою. Саме тому ми віримо в план "А", працюємо над ним і реалізуємо", – підкреслив Кулеба.

Глава МЗС вказав, що зараз сукупний ВВП України та її союзників у 21 раз перевищує сукупний ВВП росії, а союзників в рф дуже мало, тому є достатньо ресурсів, щоб надати Україні допомогу, про яку просить Київ.

На його думку, все, що Захід має зробити, – це почати вірити в себе та в свою здатність перемогти, де час має значення, адже Україна не може сидіти та чекати, спостерігаючи за нескінченними дискусіями щодо підтримки Києва.

"Ми закликаємо всіх прискорити ухвалення рішень, які очікують на розгляд, оскільки Захід показав, що здатен захищати демократію. Що потрібно зробити – так це активізувати та прискорити зусилля", – резюмував Кулеба.

Як відомо, Конгрес США до кінця 2023 року так і не схвалив додаткове фінансування для України, через що Білий дім не може оголошувати наступні пакети військової допомоги. У Євросоюзі так само тривають дискусії щодо схвалення чотирирічного фонду підтримки Києва на 50 мільярдів євро.