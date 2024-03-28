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Немає сили, яка була б здатна підірвати дружбу України і Польщі – Туск

28 березня 2024, 15:07
Немає сили, яка була б здатна підірвати дружбу України і Польщі – Туск
Джерело: t.me/Denys_Smyhal
Польський прем'єр після зустрічі з українським колегою повідомив про прогрес у вирішенні проблемних питань.

Немає такої сили, яка була б здатна підірвати дружбу між Україною і Польщею, вважає польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

Про це він заявив під час  спільної наради  з українським колегою Денисом Шмигалем.

Він сказав, що сьогоднішній зустрічі передували сотні годин переговорів між міністерствами і фахівцями. Туск додав, що навіть серед найближчих друзів буває конфлікт інтересів і різні точки зору.

"Незалежно від важких справ і конфліктів інтересів, ми завершуємо ці розмови з ще глибшим переконанням, що немає такої сили в світі, в Україні, в Польщі, яка могла б підірвати нашу дружбу, нашу солідарність, нашу співпрацю, особливо перед спільною загрозою, якою є агресія росія в Україні і агресивна політика росії перед Євросоюзом", – сказав він.

Туск запевнив, що Україна може розраховувати на повну підтримку Польщею її євроінтеграції, і в цьому питанні ніхто й ніщо поляків не розділить.

Йшлося і про "емоційні справи", додав він.
 
"У питанні сільського господарства ми зробили крок вперед", – вважає польський прем'єр.
 
По-перше, Польща хоче заблокувати ввезення російських і білоруських сільськогосподарських товарів – на них збираються накласти мито в 50%, що фактично означатиме блокаду експорту.
 
По-друге, Польща шукає рішень, які дали б її фермерам відчуття безпеки. Туск додав, що треба знайти рішення, які задовольнили б і Україну, і Польщу, нехай навіть не вдасться врахувати всі вимоги повністю.
 
Шмигаль назвав сьогоднішні перемовини інтенсивним і корисним діалогом.
 
"Україна і Польща – стратегічні союзники", – сказав він.
 
Шмигаль повідомив, що стратегічні відносини передбачають взаємну довіру і здатність до компромісу. 
 
Український прем'єр зазначив, що блокада українського кордону окремими польськими групами шкодить економіці і України, і Польщі, і всього ЄС. Наразі з 17 млн тонн української агропродукції лише 2 млн тонн транспортували наземним транспортом через західний кордон. Це вдалося зробити завдяки Силам оборони, які розблокували морський шлях. Однак цей шлях дуже залежить від безпекової ситуації.
 
"Сьогодні українське зерно не потрапляє на польський ринок", – додав він.
 
Наразі країни працюють над п'ятьма кроками:
 
Україна погодилася на певні обмеження і запобіжники Єврокомісії щодо експорту агропродукції. Країна пішла на це заради інтересів союзників.
 
Україна згодна провести невідкладний скринінг законодавства в агросекторі. Очікується, що це відбудеться наприкінці квітня.
 
Польща і інші країни мають заборонити експорт російського і білоруського аграрного експорту. Відповідне рішення про підвищення мита для товарів Росії і Білорусі мають затвердити офіційно на рівні Брюсселя.
 
Створять спільний антикризовий штаб.
 
Україна просила про вільний пропуск боєприпасів, гуманітарної допомоги і пального – це також обговорювали.
ТускШмигальвійна в Україніросія окупанти

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