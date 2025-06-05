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Немає у світі таких мирних ініціатив, які б рф не відкинула – Зеленський

05 червня 2025, 21:55
Немає у світі таких мирних ініціатив, які б рф не відкинула – Зеленський
Агресор має за це відповісти, наголосив президент
росії не сподобалися всі мирні ініціативи, які їй пропонували. Агресор має за це відповісти.
 
Про це у вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.
 
Глава держави нагадав, що днями українська делегація відвідала Вашингтон. Зокрема, були зустрічі в Конгресі, з представниками адміністрації президента США, спілкування з журналістами та представниками громадських організацій.
 
Президент зазначив, що зараз Україна дуже сильно розраховує на сильні кроки.
 
"Це те, що зараз у дефіциті. І що може змусити навіть таких покидьків у Москві відчути, що вони війну не потягнуть. Це потрібно забезпечити", - додав він.
 
За його словами, саме для цього необхідні нові й достатні санкції, насамперед від США. Також потрібен чіткий політичний тиск заради результативної дипломатії.
 
"Уже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які росія не відкинула б. Їм усе не подобається. Їм подобаються тільки руїни і вбивства. Вони мають за це відповідати", - додав він.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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