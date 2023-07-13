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Немає виправдань відстроченню членства України в НАТО – Джонсон

13 липня 2023, 09:53
Немає виправдань відстроченню членства України в НАТО – Джонсон
Фото: з вільних джерел
Головний ворог – втома від України.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав США не піддаватися втомі від війни рф проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю каналу CNN.

За його словами, не може бути жодних виправдань чи причин, щоб відкладати членство України в НАТО.

"Дуже важливо встановити, що Україна на шляху до членства в НАТО. Останнє заперечення полягало в тому, що це буде провокацією для путіна. Що ж, ми бачили, що відбувається, коли ви не маєте України в НАТО, ви провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років", — сказав Джонсон.

Він зазначив, що, крім росіян, найбільшим ворогом українців є втома світу від України.

"Це виснаження решти світу, і особливо прихильників України, у тому, щоб переконатися, що вони переможуть. Але вони мають перемогти, це абсолютно необхідно. Перемога України життєво важлива для демократії та свободи в усьому світі", — заявив політик.

НАТОДжонсонвійна в Українічленстворосія окупанти

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