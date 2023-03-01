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Немає жодних доказів того, що путін готовий до мирних переговорів – Блінкен

01 березня 2023, 19:30
Немає жодних доказів того, що путін готовий до мирних переговорів – Блінкен
Twitter
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що кремль не готовий до перемовин. "Навпаки, є свідчення протилежного", – наголосив він.

Є "нуль свідчень" того, що росія справді готова розпочати змістовні дипломатичні зусилля, щоб зупинити свою агресію в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції в Узбекистані в середу, відповідаючи на питання преси щодо можливих мирних перемовин у війні росії в Україні, повідомляє New York Times.

"Справжнє питання полягає в тому, чи дійде росія до моменту, коли вона дійсно буде готова припинити свою агресію", - додав він.

Сполучені Штати та їхні європейські союзники наполягають на тому, що їхньою головною метою наразі є збільшення військової допомоги Україні, щоб вона могла повернути свою територію і бути в кращому становищі, якщо врешті-решт розпочнуться суттєві переговори.
 
Тільки тоді з'явиться шанс на "справедливий і міцний" мир, сказав Блінкен.
 

Міжнародна спільнота прагне справедливого та тривалого миру, переконаний держсекретар США. Він назвав свідченням цього нову резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, за яку проголосувала 141 країна. Резолюція, за його словами, свідчить, що "є потужне прагнення миру, але миру справедливого і стійкого, який відповідає принципам Статуту ООН в плані територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, і стійкого, як я сказав, щоб ми не залишили ситуацію в тому стані, що росія може повторити свої дії через рік, два чи три - відпочине, переозброїться і атакує. Маємо зосередитись на цьому".

Блінкенпереговори з рфросія окупантиросійсько-українська війна

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