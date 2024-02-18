Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ненадання допомоги Україні може завдати шкоди економіці США – Bloomberg

18 лютого 2024, 21:41
Ненадання допомоги Україні може завдати шкоди економіці США – Bloomberg
Фото: НБУ
Міністр оборони Німеччина закликав законодавців США розблокувати призупинену підтримку Україні.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на Мюнхенській конференції з безпеки закликав законодавців США схвалити додаткову військову допомогу Україні, попередивши, що відмова у такій підтримці може зашкодити економічним інтересам США, пише Bloomberg.

Пісторіус закликав законодавців США схвалити додаткову військову допомогу Україні, питання про який зупинилося в Конгресі.

Він попередив, що якщо цього не зробити, це може завдати шкоди економічним інтересам Америки. 

Пісторіус додав, що крім потенційного перешкоджання співпраці в галузі безпеки і шкоди американським оборонним підрядникам, агресія кремля, якщо її не зупинити - може послабити Європу в цілому та порушити торговельні відносини блоку з найбільшою економікою світу. 

"Одним із багатьох інших аспектів нашої трансатлантичної співпраці є те, що ми підписали сотні контрактів на мільярди доларів, і ми збираємося підготувати нові контракт", - сказав міністр оборони ФРН.

За його словами, очевидно, що альянс заради безпеки приносить багато переваг - для обох сторін. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші західні лідери здебільшого зосередились на політичних і стратегічних аргументах, виправдовуючи свої заклики щодо додаткової військової допомоги США Україні. 

Тепер Пісторіус - член Соціал-демократичної партії Шольца - вражає новим тоном, підкреслюючи потенційний біль для американських оборонних підрядників, якщо більше підтримки США не буде матеріалізовано.

Німеччина все більше стурбована таким сценарієм. Спроби розблокувати останній пакет допомоги вартістю 60 мільярдів доларів застрягли на місяці що викликає все більш термінові заклики президента України Володимира Зеленського, оскільки поставки боєприпасів та інших матеріальних засобів скорочуються.

 
економікаСШАдопомогаПісторіус

Останні матеріали

Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Cуспільство
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 01:50
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це
Політика
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це "справжня катастрофа" для обох сторін – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2024, 19:35
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Кінець позиції
Cуспільство
Кінець позиції "Зеніт". Доля Авдіївки вирішена, головне – убезпечити відхід ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 12:48
росія здатна піти на
Політика
росія здатна піти на "компроміс". Але лише заради нового удару – естонська розвідка
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 11:56
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Політика
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 08:37
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Політика
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 15:45
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція
Cуспільство
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція "Зеніт" – Том Купер
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 12:08
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється