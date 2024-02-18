Ненадання допомоги Україні може завдати шкоди економіці США – Bloomberg

Міністр оборони Німеччина закликав законодавців США розблокувати призупинену підтримку Україні.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на Мюнхенській конференції з безпеки закликав законодавців США схвалити додаткову військову допомогу Україні, попередивши, що відмова у такій підтримці може зашкодити економічним інтересам США, пише Bloomberg.

Пісторіус закликав законодавців США схвалити додаткову військову допомогу Україні, питання про який зупинилося в Конгресі.

Він попередив, що якщо цього не зробити, це може завдати шкоди економічним інтересам Америки.

Пісторіус додав, що крім потенційного перешкоджання співпраці в галузі безпеки і шкоди американським оборонним підрядникам, агресія кремля, якщо її не зупинити - може послабити Європу в цілому та порушити торговельні відносини блоку з найбільшою економікою світу.

"Одним із багатьох інших аспектів нашої трансатлантичної співпраці є те, що ми підписали сотні контрактів на мільярди доларів, і ми збираємося підготувати нові контракт", - сказав міністр оборони ФРН.

За його словами, очевидно, що альянс заради безпеки приносить багато переваг - для обох сторін.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші західні лідери здебільшого зосередились на політичних і стратегічних аргументах, виправдовуючи свої заклики щодо додаткової військової допомоги США Україні.

Тепер Пісторіус - член Соціал-демократичної партії Шольца - вражає новим тоном, підкреслюючи потенційний біль для американських оборонних підрядників, якщо більше підтримки США не буде матеріалізовано.

Німеччина все більше стурбована таким сценарієм. Спроби розблокувати останній пакет допомоги вартістю 60 мільярдів доларів застрягли на місяці що викликає все більш термінові заклики президента України Володимира Зеленського, оскільки поставки боєприпасів та інших матеріальних засобів скорочуються.