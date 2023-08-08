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Неназвана країна вирішила подарувати ЗСУ 50 танків Leopard 1

08 серпня 2023, 17:58
Неназвана країна вирішила подарувати ЗСУ 50 танків Leopard 1
Перші танки уже поїхали на заводи в Італії та Німеччині на ремонт.

Невідомий покупець придбав у бельгійського бізнесмена 50 списаних танків Leopard 1, які після ремонту та модернізації поїдуть в Україну.

Про це пише бельгійське видання Standaard.

Що стосується того, хто оплатив угоду, то журналісти підозрюють уряд Нідерландів. Хоча не виключено, що це зробила сама Бельгія, чиє міністерство оборони раніше вело невдалі переговори з власником танків, щоб відправити їх Україні. Бізнесмен Фредді Верслуйс декілька років тому придбав 50 списаних танків бельгійської армії та шукав на них покупця. Почалася війна, і він був готовий продати їх уряду назад, але вже із суттєвою націнкою. В оборонному відомстві зазначили, що продавали скупнику танки по 10-15 тис. євро за одиницю, а він тепер загнув ціну в 300-500 тис. євро за танк. Бізнесмен каже, що він не жадібний, просто вже вклався в ремонт танків, бо із 50 придбаних лише 33 були на ходу.

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