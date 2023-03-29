Необхідні політичні рішення для розширення ЄС і НАТО – президент Естонії

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що для встановлення міцної безпеки в Європі потрібна перемога України та політичні рішення щодо розширення ЄС і НАТО.

Міцна безпека в Європі може бути досягнута тільки шляхом усунення сірих зон, а для цього необхідне ухвалення політичних рішень для розширення Європейського Союзу та НАТО, переконаний президент Естонії Алар Каріс.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Також, за його словами, спільний інтерес європейських країн полягає в тому, щоб Україна виграла війну і щоб запанував мир, заснований на правилах і нормах.

"Про мир можна буде говорити лише тоді, коли російські війська залишать Україну, ті, хто вчиняють злочини агресії та воєнні злочини, підуть під суд, а росія заплатить за завдані збитки", - додав президент Естонії.

Як повідомлялося, 28-29 березня президент Естонії Каріс перебуває у Словаччині з офіційним візитом, присвяченим 30-річчю встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Там передбачені зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою та прем'єр-міністром Едуардом Хегером.

В межах безпекових тем обговорюватиметься підтримка України та продовження санкцій проти росії, створення міжнародного трибуналу та питання, пов'язані з відновленням України.