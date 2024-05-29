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ПОЛІТИКА

Неочікувані заяви Трампа: "Бомбив би москву в разі нападу росії на Україну"

29 травня 2024, 09:18
Неочікувані заяви Трампа:
Такі "неочікувані" заяви Трампа можуть бути частиною його передвиборчої кампанії.

Під час зустрічі з потенційними донорами для збору грошей на свою президентську кампанію у США Дональд Трамп заявив, що "бомбив би москву, в разі нападу рф на Україну за його президентства".

Журналісти The Washington Post розповіли про те, як кандидат-республіканець намагається наздогнати опонента Джо Байдена у розмірі донорських внесків у боротьбі за перебування в Білому домі наступні чотири роки.

Попри те, що згідно чинного федерального законодавства Трамп офіційно не може просити на фінансування виборчої кампанії більш ніж 3,3 тисячі доларів від однієї людини, на закритих зустрічах він робить значно більші запити, які вимірюються десятками мільйонів. Але він може виступати на заходах свого Super PAC ("незалежний комітет політичної дії, що фінансується лише за рахунок внесків"), де ціна за вхід набагато вища, за умови, що він не просить грошей напряму.

Зважаючи на це, Трамп звертається до "благодійників" із запитами від 25 мільйонів до одного мільярда доларів (саме стільки, як стверджують джерела видання, політик попросив у однієї з нафтових компаній).

Натомість політик обіцяє донорам лояльні щодо них закони, зокрема зниження податків для великого бізнесу, розбудову нафтовидобувної та переробної інфраструктури та інші. На зустрічах він часто каже, що у такий спосіб компанії "зекономлять ще більше" після його повернення у Білий дім.

Крім того, під час закритих обговорень Трамп іноді робить доволі "неочікувані заяви". За даними джерел видання, під час однієї із розмов він сказав, що якби був президентом, то "бомбив би москву та Пекін, якби росія напала Україну або Китай атакував Тайвань". Журналісти вказують, що такими словами політик "здивував" деяких донорів.

Представники виборчого штабу політика зауважують, що цього разу, на відміну від президентської кампанії 2016 року, він мало телефонує лобістам та спонсорам і віддає перевагу особистим зустрічам та участі у спеціальних заходах для збору коштів. Трамп вважає їх "неприємною необхідністю".

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що якщо його виберуть президентом США, він "закінчить війну в Україні за 24 години". У відповідь президент Володимир Зеленський сказав, що йому "знадобиться 24 хвилини", щоб пояснити Трампу, що не можливо припинити війну в Україні за 24 години. "Якщо тільки ти не спробуєш віддати наші території путіну", уточнив Зеленський.

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