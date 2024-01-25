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Непал знову просить росію повернути його завербованих громадян із війни в Україні

25 січня 2024, 18:31
Непал знову просить росію повернути його завербованих громадян із війни в Україні
Фото: Ксенія Дворникова
12 непальців уже загинули.

Непал попросив росію повернути його громадян, завербованих для участі у війні проти України.

Про це повідомив непальський міністр закордонних справ Нараян Пракаш Сауд, інформує Sky News.

За його оцінками, до російської армії увійшло понад 200 громадян Непалу. Щонайменше 14 із них загинули.

Непал вимагає грошової компенсації для сімей загиблих, сказав Сауд.

"Ми попросили росію негайно припинити вербування непальських громадян у свою армію, негайно повернути тих, хто вже служить в армії, репатріювати тіла загиблих, а також допомогти і повернути тих, хто був поранений у боях", - наголосив міністр.

росія заявила, що має 12 тіл громадян Непалу, а за словами Сауда, п'ятеро громадян Непалу, які воювали на боці росії, перебувають у полоні в українців.

Уряд Непалу заборонив своїм громадянам їздити до рф та України на роботу.

Непалнайманцівійна в Україніросія окупанти

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