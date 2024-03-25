Неподалік кордону із Україною Польща розмістить військову авіабазу

Створення цієї авіабази буде суттєвим посиленням східного флангу НАТО.

У місті Свіднік, що в Люблінському воєводстві Польщі, приблизно за 90 кілометрів від кордону з Україною, створять військову вертолітну авіабазу, яка розташується на площі 100 гектарів.

Про це йдеться у повідомленні польського Міноборони.

Відповідний лист про наміри підписали між Міністерством національної оборони, містом Люблін, Люблінським воєводством та Люблінським аеропортом.

"Надзвичайно важливо, щоб Збройні сили Польщі були присутні на сході Польщі. Забезпечення безпеки є причиною державності Республіки Польща. Відчуття захищеності та справжньої безпеки – це наш виклик. Ми робимо все, щоб кожен наш співвітчизник почувався в безпеці", – сказав віцепрем’єр–міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Зазначається, що на авіабазі дислокуватимуться гелікоптери Сухопутних військ, які Польща модернізовуватиме й закуповуватиме, а також навчатимуться пілоти.

У польському оборонному відомстві повідомили, що створення цієї авіабази буде суттєвим посиленням східного флангу НАТО.

"Тут має бути постійна присутність союзних військ, але наша армія також має інвестувати в ці території. Сьогодні ми зміцнюємо цей безпековий і оборонний потенціал", – зазначили у міністерстві.