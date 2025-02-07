Неподалік Тайваню виявили китайські військові літаки та шість повітряних куль

Кількість повітряних куль, помічених у п’ятницю, є однією з найбільших зафіксованих.

Тайвань виявив шість китайських повітряних куль біля свого головного острова.

Про це пише DW з посиланням на міністерство національної оборони.

Повітряні кулі помітили протягом минулої доби на висоті від 4876 до 6096 метрів. За той самий проміжок часу поблизу Тайваню зафіксували дев'ять китайських військових літаків, шість кораблів ВМС і два офіційні судна.

Згідно з незалежним підрахунком військових даних, яке провело інформагентство AFP, кількість повітряних куль, помічених у п’ятницю, є однією з найбільших зафіксованих.