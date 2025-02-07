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Неподалік Тайваню виявили китайські військові літаки та шість повітряних куль

07 лютого 2025, 11:55
Неподалік Тайваню виявили китайські військові літаки та шість повітряних куль
Flagmaster
Кількість повітряних куль, помічених у п’ятницю, є однією з найбільших зафіксованих.
Тайвань виявив шість китайських повітряних куль біля свого головного острова.
 
Про це пише DW з посиланням на міністерство національної оборони.
 
Повітряні кулі помітили протягом минулої доби на висоті від 4876 до 6096 метрів. За той самий проміжок часу поблизу Тайваню зафіксували дев'ять китайських військових літаків, шість кораблів ВМС і два офіційні судна.
 
Згідно з незалежним підрахунком військових даних, яке провело інформагентство AFP, кількість повітряних куль, помічених у п’ятницю, є однією з найбільших зафіксованих.
 
Китай вважає демократичний Тайвань частиною своєї території і останніми роками активізував свою військову діяльність навколо острова, часто розгортаючи винищувачі, безпілотники та військові кораблі.
 
Китай також переконав кількох дипломатичних союзників Тайбею відмовитися від підтримки Тайваню завдяки обіцянкам допомоги та інвестицій.
 
Тайвань регулярно виявляє китайські повітряні кулі над своїми водами та називає повітряні пристрої формою переслідування “сірої зони” ‒ це маневр, який не відповідає акту війни.

 

КитайТайваньПовітряна кулявійна в Україні

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