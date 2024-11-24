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Нещодавні рішення Байдена можуть допомогти Трампу закінчити війну в Україні – Bloomberg

24 листопада 2024, 09:15
Нещодавні рішення Байдена можуть допомогти Трампу закінчити війну в Україні – Bloomberg
Деякі рішення Байдена можуть допомогти Трампу
Під кінець свого президентства Джо Байден хоче зміцнити позиції України у війні проти рф, оскільки новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв швидко закінчити війну.
 
Про це пише видання Bloomberg.
 
Серед останніх таких дій Байдена надання дозволу бити по військових цілях в глибині території рф, що було розцінено командою Трампа як ескалація.
 
Крім того, Білий дім схвалив постачання протипіхотних мін Україні та списав майже $5 млрд боргу та запровадив санкції проти великого російського банку.
 
За даними джерела видання, ці міри, як і інші, які ще знаходяться на стадії розгляду, є частиною плану Байдена зробити якомога більше для посилення України до початку президентства Трампа. 
 
Видання зазначило, що це не означає, що такі кроки Байдена будуть неприємні Трампу. Але, як зазначила заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Магід, деякі рішення можуть бути на користь Трампу.
 
"Деякі теперішні рішення Байдена можуть допомогти Трампу, поставивши його у вигідніше становище для закінчення війни, а Україну - у вигідніше становище для будь-яких переговорів", - висловила думку експертка.

 

Дональд ТрампДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

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