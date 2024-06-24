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Нещодавні теракти у росії підтверджують помилку путіна – CNN

24 червня 2024, 21:07
Нещодавні теракти у росії підтверджують помилку путіна – CNN
Фото: з вільного доступу
Десятиліття тому кремлівський диктатор обіцяв подолати жахи ісламського екстремізму.
Нещодавні теракти у росії підтверджують помилкову політику правителя путіна.
 
Про це йдеться у матеріалі CNN.
 
Видання зазначає, що на даний момент "видно лише невелику частину насильства, яке вирувало в Дагестані в неділю, і це вже жахливо".
 
"москва десятиліттями намагалася стримати шалений ісламістський екстремізм, який її роки жорстокого придушення та бідності розпалили на Північному Кавказі. Іноді це відбувається за допомогою грубої сили, іноді через вибіркове оприлюднення інформації. Але жодна з цих спроб не подолала проблему", - пише ЗМІ.
 
Автори стверджують, що цей напад — майже через три місяці після того, як озброєні люди увірвалися в московський "Крокус Сіті Хол", убивши 133 людини — посилює неприємний факт, що "ісламістська загроза росії метастазувала, як і в усьому світі, і наступне, молоде покоління зберігає ту саму мерзенну ненависть до минулого і сьогодення кремля".
 
"Напади на християн у Дагестані в неділю перегукуються з найжахливішим злочином бойовиків – облогою школи в Беслані в 2004 році, де було обстріляно православний район і загинуло більше 300 людей, більшість з яких діти. Тоді реакція сил безпеки була жахливою, поки не прибув спецназ і мужньо придушив облогу, зазнавши великих втрат у своїх лавах. Пізньої ночі президент росії путін пробрався в район, щоб побачити поранених у лікарні. Беслан був проявом болячки, яку він пообіцяв вилікувати, коли прийшов до влади. Як і зараз, він зазнав невдачі тоді і не хотів фотосесій із руйнуванням", - резюмує видання.
 
Нагадаємо, що напередодні у Дагестані спалахнули вуличні бої між терористами і поліцією. Озброєні люди відкрили вогонь по синагозі та православному храму в місті Дербент. Згодом був обстріляний пост ДПС у Махачкалі. Після цього у спецслужбах рф заявили про ліквідацію п'ятьох терористів.
 
Пізніше у Держдумі рф заявили, що за терактом у Дагестані стоять Україна і НАТО. Зокрема, на думку депутата Держдуми рф від Дагестану Абдулхакіма Гаджієва, за терактом можуть стояти спецслужби Альянсу.

 

війна в Україніросія окупантиВладімір Путінтеракт в рф

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