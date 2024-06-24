Нещодавні теракти у росії підтверджують помилку путіна – CNN

Десятиліття тому кремлівський диктатор обіцяв подолати жахи ісламського екстремізму.

Нещодавні теракти у росії підтверджують помилкову політику правителя путіна.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Видання зазначає, що на даний момент "видно лише невелику частину насильства, яке вирувало в Дагестані в неділю, і це вже жахливо".

"москва десятиліттями намагалася стримати шалений ісламістський екстремізм, який її роки жорстокого придушення та бідності розпалили на Північному Кавказі. Іноді це відбувається за допомогою грубої сили, іноді через вибіркове оприлюднення інформації. Але жодна з цих спроб не подолала проблему", - пише ЗМІ.