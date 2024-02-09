Неспокійна ніч у росії. Міноборони рф заявило про атаку безпілотників

Місцеві чули потужні звуки вибухів.

У росії вночі знову було неспокійно. Міноборони рф заявило про атаку безпілотників.

Про це пише Telegram-канал Astra.

За даними відомства, ПВО збила аж 19 дронів над Курською, Брянською, Орловською областями, Кубаню, а також акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 лютого в Краснодарському краї росії сталася пожежа на нафтопереробному заводі Ільський.

"НПЗ Ільський горить у Сіверському районі Краснодарського краю. Про це повідомляють місцеві жителі. До пожежі вони чули звуки вибухів", — йдеться в повідомленні.

Також російські Telegram-канали повідомили, що очевидці чули не тільки вибухи, а й звук пролітаючого безпілотника і гул повітряної тривоги.