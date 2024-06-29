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"Неспростовно" доведено, що уламки ракет в Україні є північнокорейськими – AP

29 червня 2024, 10:47
Фото: з відкритих джерел
Керівник дослідницької організації, яка з 2018 року відстежує зброю, яка використовувалася для нападів в Україні, заявив в Раді Безпеки ООН, що вона "неспростовно" встановила, що залишки балістичних ракет, знайдені в Україні, походять з Північної Кореї.

Про це пише агенція AP.

США та їхні західні союзники вступили в конфлікт з росією та Північною Кореєю, заявивши, що обидві країни порушують ембарго ООН на експорт зброї з Корейської Народно-Демократичної Республіки.

росія відкинула "безпідставні звинувачення", а КНДР назвала зустріч "надзвичайно нахабним актом" для обговорення "чиїхось нібито "поставок зброї".

Виконавчий директор Conflict Armament Research Джона Лефф надав Раді детальний аналіз залишків ракети, що влучила в друге за величиною місто України Харків 2 січня.

За його словами, організація задокументувала ракетний двигун ракети, її хвостову частину та майже 300 компонентів, виготовлених 26 компаніями з восьми країн і територій, і визначила, що ця ракета була або KN-23, або KN-24, виготовленою в 2023 році в КНДР.

Організація дійшла висновку на основі унікальних характеристик ракети — її діаметра, чітких приводів реактивної лопатки, які спрямовують поштовх і траєкторію ракети, візерунка навколо запальника, наявності корейських ієрогліфів на деяких компонентах ракети та інших знаків і компонентів, що датуються минулими роками. до 2023 року, сказав він.

"Після первинної документації наші команди перевірили ще три ідентичні ракети КНДР, які вразили Київ і Запоріжжя на початку цього року", - сказав Лефф. 

Вони також помітили додаткову звичайну зброю, включаючи артилерійську ракету 1977 року виробництва, "яку було захоплено на лінії фронту і не спостерігалося на полі бою раніше в Україні", яка була виготовлена ​​КНДР і могла бути частиною нещодавня більша партія ракет.

 
РосіяКНДРбоєприпаси

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