Нестача робочої сили для України може бути небезпечнішою за саму війну – Bloomberg

Результатом нестачі робочої сили стало різке зростання зарплат, оскільки роботодавці намагаються утримати співробітників, що залишилися.

Мобілізація в Україні, яка торкнулася, зокрема, співробітників виробництв і бізнесу, призвела до вимивання кадрів з української економіки.

Про це пише видання Bloomberg.

Так,новий закон про мобілізацію покликаний поповнити лави ЗСУ, але брак працездатних чоловіків і жінок стає тягарем для великих і малих підприємств, а рівень робочої сили, на думку експертів, дуже сильно скоротився порівняно з довоєнним рівнем.

Так, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що падіння обсягів виробництва пов'язане зі скороченням чисельності робочої сили порівняно з 2021 роком. Крім того, що більш ніж 6 мільйонів людей втекли від війни, вакуум посилився через чоловіків, які працюють у тіні, щоб уникнути призову.

Проблема буде тільки посилюватися, оскільки вторгнення рф триває і Києву доводиться заповнювати пролом, залишений мільйонами людей, які або втекли з країни, або приєдналися до армії, або полягли в бою. Поки українські військові намагаються утримати оборону, економіка країни, яка втратила чверть свого виробництва, ризикує ще більше ослабнути через брак робочої сили.

Результатом нестачі робочої сили стало різке зростання зарплат, оскільки роботодавці намагаються утримати співробітників, що залишилися. Інфляція знизилася майже до 3% порівняно з 27% на піку після вторгнення і на цьому тлі НБУ очікує, що зарплати наступного року перевищать довоєнний рівень.

Володимир Ланда, старший економіст київського Центру економічних стратегій, каже, що уряд має слідкувати за потребами бізнесу навіть тоді, коли зміцнює ЗСУ.

"Причина проста: Україна не має достатньо коштів для значного збільшення чисельності своїх військ", - сказав Ланда.

Законодавство про мобілізацію дає підприємствам, які вважаються ключовими для економіки, можливість резервувати до 50% співробітників, які підлягають призову. Але проблему відчувають і прості українці.

Київський метрополітен заявив, що скоротить кількість поїздів через "значний дефіцит" працівників, який посилюватиметься. Миколаїв уже скоротив автобусні рейси через мобілізацію водіїв.

Іларіон Саук, співвласник кількох ресторанів у Києві, назвав кадрове питання першим у списку проблем. Зокрема, йдеться про працівників кухні та прибиральників, чим часто займалися жінки, багато з яких виїхали за кордон. Інша проблема - призов до армії, через який штат скоротився приблизно на десяту частину. За його словами, багато чоловіків не наважуються працювати далеко від дому, побоюючись призову.

Юлія Кузенкова, керівник проєктів київського рекрутингового агентства Resorcer, каже, що фірми дедалі частіше наймають співробітників-чоловіків як підрядників або продавців, оскільки багато хто з них не хоче виконувати вимогу щодо оновлення особистих даних у ТЦК. За її словами, багато компаній також наймають жінок на роботу, яку раніше виконували чоловіки.

"Компанії зосереджуються або на навчанні та розвитку вже наявного персоналу, або на наймі студентів", - зазначила Кузенкова.