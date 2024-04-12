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Нестача систем ППО в України допомагає росіянам захопити Часів Яр – ISW

12 квітня 2024, 08:07
Нестача систем ППО в України допомагає росіянам захопити Часів Яр – ISW
Фото: Надзвичайні новини
росія намагається зруйнувати українську енергетичну мережу і обмежити оборонно-промисловий потенціал України.

Дефіцит систем протиповітряної оборони став причиною активізації ударів росіянами авіабомбами по прифронтових районах і може стати вирішальним фактором захоплення міста Часів Яр у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). 

На думку військових аналітиків, схоже, російські сили знову використовують цю тактику під час наступальних операцій під Часовим Яром.

Аналітики зазначають, що російські удари змусили Україну приймати складні рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів в тилу і активних районів на передовій, і росія, схоже, використовує деградовану парасольку української протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати українську енергетичну мережу і обмежити оборонно-промисловий потенціал України.

"Розріджене та непослідовне покриття протиповітряної оборони вздовж фронту сприяло інтенсифікації російських ударів керованими та некерованими планерними бомбами, які війська рф тактично використовували під час захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року і які, як видається, знову застосовують під час нинішніх наступальних операцій біля міста Часів Яр", – йдеться у звіті.

 

Часів ЯрППОвійна в Україніросія окупанти

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