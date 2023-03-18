Матеріали:
Теми:

Нестачу снарядів для ЗСУ можна компенсувати винищувачами F-16 – експерт

18 березня 2023, 12:02
Нестачу снарядів для ЗСУ можна компенсувати винищувачами F-16 – експерт
джерело wikipedia
США, європейські країни починають нарощувати виробництво боєприпасів для забезпечення Збройних сил України.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підтвердив інформацію про те, що на Заході вистачить снарядів лише для одного великого контрнаступу України. Він пояснив, що цю нестачу можна компенсувати за рахунок винищувачів F-16.  

Про це Олександр Мусієнко розповів у коментарі "24 каналу".

Водночас союзники України зараз нарощують зусилля, щоб прибрати снарядний дефіцит, який є в ЗСУ.

На його думку, компенсувати дефіцит снарядів в Україні можна було б декількома способами: 

  • наявністю авіації – багатоцільових літаків, таких як F-16. Вони можуть завдавати удари по наземних цілях ракетами "повітря – земля";
  • використанням у більшій кількості керованих бомб JDAM;
  • використанням далекобійних ракет.

Олександр Мусієнко також наголосив, що потрібно нарощувати виробництво боєприпасів.

"Нам поставляються снаряди, також ми використовували ті, що є на складах. Але потрібно запускати виробництво. У Росії та ж сама ситуація. У них вичерпуються снаряди, а власний ВПК не встигає, тому вони шукають їх у Китаї, в Ірані, Північній Кореї, М'янмі – по світу, де тільки можуть", – зауважив експерт.

дефіцитбоєприпасивійна в УкраїніснарядивинищувачіF-16

Останні матеріали

Республіканці оголосили
Політика
Республіканці оголосили "громадянську війну" проти України. Джерела фінансування – мільярдери, які заробляли на співпраці зі сталінським режимом
Переклад iPress – 17 березня 2023, 17:36
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Політика
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Переклад iPress – 17 березня 2023, 13:32
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Політика
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 15 березня 2023, 21:36
Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється