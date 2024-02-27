Нестандартний підхід російських військ до втрат та стратегії на полі бою – NYT

Згідно з різними оцінками, росія втратила під час взяття Авдіївки більше військ, ніж за 10 років війни в Афганістані в 1980-х роках.

Коли восени минулого року почався наступ на Авдіївку, колони російських військ піддавалася артилерійському обстрілу одна за одною. росіяни розділили свої піхотні формування на менші підрозділи, щоб уникнути обстрілів, а кількість авіаударів збільшили.

Про це пише The New York Times.

У російських військ інший больовий поріг, заявив один високопоставлений західний чиновник, а також нестандартний погляд на те, що вважається прийнятним рівнем військових втрат. Різні оцінки російських втрат, які циркулюють серед військових аналітиків, проросійських блогерів і українських чиновників, кажуть, що москва втратила під час взяття Авдіївки більше військ, ніж за 10 років війни в Афганістані в 1980-х роках.

"Незважаючи на важкі втрати росії в Авдіївці, вона, як і раніше, має перевагу в живій силі на всьому фронті і може продовжувати наступ за кількома напрямками", — говорить старший науковий співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики Роб Лі.

Деякі військові аналітики кажуть, що повний контроль над Донбасом — це той мінімум, який необхідний російському уряду, щоб представити війну в Україні як перемогу у себе вдома. Це, можливо, пояснює готовність москви нести величезні втрати заради незначних успіхів.

Величезні втрати росії пораненими й загиблими в Авдіївці, на думку деяких аналітиків, були лише побічним результатом стратегії, яка в основному досягла своєї мети, попри втрати людей і матеріальних засобів, особливо на тлі подальшого скорочення західної військової допомоги Україні. російський військовий аналітик, близький до оборонної промисловості, Руслан Пухов написав минулого тижня, що штурм Авдіївки був частиною ширшої російської стратегії тиску на українські сили.

Оскільки війна триває вже третій рік, обидві сторони намагаються знайти достатню кількість людей, щоб продовжувати воювати на тому ж рівні інтенсивності. Набагато більше населення росії, близько 144 мільйонів, що втричі перевищує населення України, дає їй значну перевагу в живій силі. Масштаб російських втрат частково нівелює вплив цієї арифметики.

"російське вторгнення в Україну увійшло у відносно передбачуваний ритм: жодна зі сторін не має можливості розпочати масовані атаки, які б прорвали лінію оборони противника і дозволили б швидко здобути перемогу на полі бою. Натомість невеликі підрозділи просуваються вперед, покладаючись на артилерію і безпілотники, щоб відвоювати кожен клаптик землі", — повідомляє видання.