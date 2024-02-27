Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Нестандартний підхід російських військ до втрат та стратегії на полі бою – NYT

27 лютого 2024, 15:14
Нестандартний підхід російських військ до втрат та стратегії на полі бою – NYT
Джерело: volynnews
Згідно з різними оцінками, росія втратила під час взяття Авдіївки більше військ, ніж за 10 років війни в Афганістані в 1980-х роках.

Коли восени минулого року почався наступ на Авдіївку, колони російських військ піддавалася артилерійському обстрілу одна за одною. росіяни розділили свої піхотні формування на менші підрозділи, щоб уникнути обстрілів, а кількість авіаударів збільшили.

Про це пише The New York Times.

У російських військ інший больовий поріг, заявив один високопоставлений західний чиновник, а також нестандартний погляд на те, що вважається прийнятним рівнем військових втрат. Різні оцінки російських втрат, які циркулюють серед військових аналітиків, проросійських блогерів і українських чиновників, кажуть, що москва втратила під час взяття Авдіївки більше військ, ніж за 10 років війни в Афганістані в 1980-х роках.

"Незважаючи на важкі втрати росії в Авдіївці, вона, як і раніше, має перевагу в живій силі на всьому фронті і може продовжувати наступ за кількома напрямками", — говорить старший науковий співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики Роб Лі.

Деякі військові аналітики кажуть, що повний контроль над Донбасом — це той мінімум, який необхідний російському уряду, щоб представити війну в Україні як перемогу у себе вдома. Це, можливо, пояснює готовність москви нести величезні втрати заради незначних успіхів.

Величезні втрати росії пораненими й загиблими в Авдіївці, на думку деяких аналітиків, були лише побічним результатом стратегії, яка в основному досягла своєї мети, попри втрати людей і матеріальних засобів, особливо на тлі подальшого скорочення західної військової допомоги Україні. російський військовий аналітик, близький до оборонної промисловості, Руслан Пухов написав минулого тижня, що штурм Авдіївки був частиною ширшої російської стратегії тиску на українські сили.

Оскільки війна триває вже третій рік, обидві сторони намагаються знайти достатню кількість людей, щоб продовжувати воювати на тому ж рівні інтенсивності. Набагато більше населення росії, близько 144 мільйонів, що втричі перевищує населення України, дає їй значну перевагу в живій силі. Масштаб російських втрат частково нівелює вплив цієї арифметики.

"російське вторгнення в Україну увійшло у відносно передбачуваний ритм: жодна зі сторін не має можливості розпочати масовані атаки, які б прорвали лінію оборони противника і дозволили б швидко здобути перемогу на полі бою. Натомість невеликі підрозділи просуваються вперед, покладаючись на артилерію і безпілотники, щоб відвоювати кожен клаптик землі", — повідомляє видання.

Авдіївкавтратиармія рфвійна в Україні

Останні матеріали

Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Політика
Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 15:34
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Політика
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 13:00
Два роки по тому. На тлі волі та відваги України нерішучість Заходу – це ганьба – Мік Раян
Політика
Два роки по тому. На тлі волі та відваги України нерішучість Заходу – це ганьба – Мік Раян
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 08:54
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Політика
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 16:54
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Політика
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 12:35
Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо, чи літають – Том Купер
Технології
Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо, чи літають – Том Купер
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 06:51
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та
Cуспільство
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та "обійми" орків в Кринках. Тим часом росіяни брешуть, що вони збили А-50 "дружнім вогнем" – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2024, 15:18
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 16:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється