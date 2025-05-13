Нетаньягу анонсував завершення військової операції в Газі

Це означатиме знищення Хамас

Найближчими днями армія Ізраїлю "з усіма силами" увійде в Сектор Газа, щоб завершити військову операцію.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє The Times of Israel.

Нетаньягу на зустрічі з пораненими резервістами Армії оборони Ізраїлю 12 травня заявив, що Ізраїль може погодитися на короткострокове припинення вогню для звільнення заручників, але не завершить війну за жодних обставин, доки Хамас не буде переможений.

"Ситуація змінилася. Найближчими днями ми ввійдемо в Газу з усіма силами, щоб завершити операцію. Завершення операції означає підкорення Хамас. Це означає знищення Хамас. Ліквідація Хамас та звільнення всіх наших заручників - це нерозривно пов’язано. Саме так ми це робимо", - зазначив прем'єр.