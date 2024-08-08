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Нетаньягу "глибоко шкодує" про події 7 жовтня – Time

08 серпня 2024, 17:38
Нетаньягу
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Він також перепросив за події, які сталися під час його прем’єрства.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що він "глибоко шкодує" про те, що сталося 7 жовтня 2023 року.

Про це він розповів журналу Time

В інтерв’ю Нетаньягу запитали, чи буде він перепрошувати за напад Хамас, який стався під час його перебування на посаді.

"Просити вибачення? Звичайно, звичайно. Мені дуже шкода, що щось подібне сталося. І завжди озираєшся назад і кажеш: чи могли ми зробити щось, що могло б цьому запобігти?" - сказав ізраїльський прем’єр. 

Нетаньягу не взяв на себе відповідальність за невдачі, що призвели до нападу Хамас на південь Ізраїлю, і спробував перекласти провину на керівників ізраїльської служби безпеки, пише видання. 

Громадськість Ізраїлю почула визнання своєї провини від керівників Цахал і Шин-Бет, але не Нетаньягу. 

Він також заявив, що спробує залишитися на посаді якомога довше. 

"Я залишатимусь на посаді доти, доки вважатиму, що можу допомогти привести Ізраїль до майбутнього, в якому пануватиме безпека, стабільність і процвітання". 

Нетаньягу додав, що вважає за краще мати погані відгуки у пресі, ніж хороший некролог. Прем'єр-міністра запитали, якби він був в опозиції, що б він сказав про те, що лідер, який очолював найгірші провали Ізраїлю в галузі безпеки, залишиться при владі? 

"Це залежить від того, що вони будуть робити. Чи здатні вони керувати країною під час війни? Чи здатні вони привести її до перемоги? Чи можуть вони гарантувати, що післявоєнна ситуація буде мирною і безпечною? Якщо відповідь "так", вони повинні залишатися при владі", - відповів Нетаньягу.

 

ІзраїльБіньямін Нетаньягу

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