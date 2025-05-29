Нетаньягу готовий прийняти угоду Віткоффа щодо Хамас та Гази

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив родинам заручників, що підтримує нову пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню та обміну.

Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив сьогодні родинам заручників, що він готовий продовжити реалізацію останньої пропозиції спеціального посланника США Стіва Віткоффа щодо тимчасового припинення вогню та угоди щодо заручників.

Водночас, за даними журналіста, тепер Хамас не задоволений пропозицією Віткоффа і вважає, що вона зміщена на користь Ізраїлю.

Анонімне джерело повідомило Равіду, що нова пропозиція не містить чіткої гарантії з боку США, щодо того, що тимчасове припинення вогню призведе до постійного припинення вогню, а також нібито не гарантує, що якщо переговори триватимуть довше 60 днів, припинення вогню також триватиме.

Наразі відомо, що високопоставлені чиновники Хамасу ще не дали негативної відповіді на пропозицію, але висловили розчарування її змістом

Анонімний високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив Равіду, що, за оцінкою ізраїльських спецслужб, Хамас відхилить пропозицію.

Зауважимо, що дана угода передбачає припинення вогню приблизно на 70 днів, під час яких 10 заручників будуть звільнені у два етапи - п’ятеро в перший день і ще п’ятеро на сьомий день.