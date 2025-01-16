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ПОЛІТИКА

Нетаньягу: Хамас блокує мирну угоду в останню хвилину

16 січня 2025, 11:41
Нетаньягу: Хамас блокує мирну угоду в останню хвилину
Фото:politeka.net
У Нетаньягу кажуть, що бойовики відмовляються від деяких домовленостей.

В офісі прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили, що Хамас відмовляється від деяких домовленостей щодо мирної угоди. Зокрема, бойовики створюють "в останню хвилину" кризу, яка не дає завершити угоду про звільнення заручників.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Хамас порушує домовленості та в останню хвилину створює кризу, яка перешкоджає досягненню угоди", — йдеться у заяві офісу Нетаньягу. 

Також зазначається, що кабінет міністрів Ізраїлю не збереться, поки посередники не підтвердять, що Хамас "прийняв усі елементи угоди". 

Як зазначає The Guardian із посиланням на жителів і владу анклаву, Ізраїль посилив атаки на сектор Гази через кілька годин після оголошення угоди про припинення вогню і звільнення заручників.

Перемир’я між Ізраїлем і Хамас має набути чинності у неділю, 19 січня.

Репортер видання Al Jazeera Анас аль-Шаріф, який працює на півночі Гази, сказав, що це була «жахлива ніч». 

У своєму дописі на Х він написав, що «темп бомбардувань різко збільшився в останні години».

Він також показав імпровізований морг, у якому знаходяться тіла загиблих палестинців, зокрема і кількох маленьких дітей.

"Годину тому я документував радість жителів Гази від новини про припинення вогню, але ізраїльська окупація, як завжди, продовжує чинити масові вбивства", — сказав він.

Інший репортер видання Хоссам Шабат, також ведучи репортаж з півночі Гази, повідомив про «інтенсивні атаки».

"Таке враження, що ми живемо в перші дні ізраїльської агресії", — наголосив він.

Агенція Reuters із посиланням на органи охорони здоров’я Гази стверджує, що ізраїльські авіаудари тривали протягом ночі і ранку, в результаті чого загинуло щонайменше 46 людей.

Повідомлень про напади Хамас на Ізраїль після оголошення про припинення вогню також не надходило.

Нагадаємо, 15 січня ЗМІ повідомили про те, що Ізраїль та Хамас досягли угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

ХАМАСІзраїльБеньямін Нетаньягу

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