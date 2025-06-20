Ізраїль не прагне змінити режим в Ірані – Нетаньягу

Він дав зрозуміти, що позиція Трампа ніяк не може вплинути на дії ізраїльської сторони.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу запевнив, що країна не планує змінювати режим в Ірані, а планує лише атакувати ядерні об'єкти.

Про це інформує Reuters.

Втім, повалення влади у Тегерані може стати наслідком розпочатої 13 червня операції "Повсталий лев".

"Питання зміни режиму чи падіння цього режиму – це насамперед справа іранського народу. Альтернативи цьому немає. Саме тому я не представив це як мету. Це може бути результатом, але це не заявлена чи офіційна мета, яка у нас є", — заявив Нетаньягу.

Він додав, що Ізраїль має право ліквідувати усі іранські ядерні об'єкти, попри те, вирішить президент США Дональд Трамп приєднатися чи ні.

"Він зробить те, що буде добре для Сполучених Штатів, а я зроблю те, що буде добре для держави Ізраїль, і маю сказати, що досі кожен виконує свою частину роботи", – сказав Нетаньягу.