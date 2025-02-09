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ПОЛІТИКА

Нетаньягу: Ізраїль знищить Хамас і поверне всіх заручників

09 лютого 2025, 12:58
Нетаньягу: Ізраїль знищить Хамас і поверне всіх заручників
Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org
рем'єр заявив, що уряд зробить усе можливе для повернення всіх заручників.

У суботу Хамас повернув Ізраїлю 3 заручників, які були виснаженому стані. Після звільнення ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що знищить угруповання і повернуть усіх заручників, утримуваних у Газі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Ми знову побачили, які це монстри з Хамасу. Це ті самі монстри, які вбивали наших громадян і знущалися над нашими бранцями", - сказав Нетаньяху.

Прем'єр заявив, що уряд зробить усе можливе для повернення всіх заручників, які залишилися, додавши, що він дав вказівку ізраїльській переговорній групі вимагати їхньої безпеки.

"Але крім цього президент Трамп повністю зі мною погодився: ми зробимо все, щоб повернути всіх заручників, але Хамас там не буде. Ми знищимо Хамас і повернемо всіх наших бранців", - додав глава уряду Ізраїлю.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, Біньямін Нетаньяху зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом. Прем'єр Ізраїлю став першим іноземним лідером, який зустрівся з новообраним президентом США після його офіційного вступу на посаду глави держави.

Нетаньягу презентував план припинення вогню війни в Газі, що включає низку умов. Насамперед, він вимагав, щоб угруповання відмовилося від влади в Газі, а його лідери - покинули регіон. Іншого шляху, на думку прем'єра Ізраїлю, немає.

ХАМАСІзраїльзаручники

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