Нетаньягу наказав розпочати масований удар по сектору Газа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що віддав наказ армії завдати масованих ударів по об'єктах палестинських бойовиків у секторі Газа у відповідь на ракетні обстріли ізраїльської території.

"Сьогодні вранці я розпорядився продовжити завдавання масованих ударів по терористичних елементах у секторі Газа для того, щоб перегрупувати війська навколо сектора і посилити їх танками, артилерією і піхотними силами", - заявив він у неділю перед початком засідання кабінету міністрів, інформує "Интерфакс" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше командування армії оборони Ізраїлю вже почало перекидання до кордону з сектором Газа 7-ї танкової бригади, щоб посилити військове угруповання в прикордонному районі.

Представник командування - генерал-лейтенант Джонатан Конрікус - повідомив журналістам, що, за оцінками, жорстке протистояння в цьому регіоні триватиме ще кілька днів.

Нагадаємо, що в результаті ракетних пусків бойовиків з сектору Газа по ізраїльській території загинув один громадянин Ізраїлю, ударами ізраїльських військових були вбиті два бойовики палестинського руху "Ісламський джихад".

Всього з минулої суботи палестинські бойовики здійснили запуски близько 450 ракет по Ізраїлю, ізраїльські ВПС атакували більш ніж 200 об'єктів рухів ХАМАС та "Ісламський джихад" в Газі.

Масові обстріли в Ізраїлі збіглися за часом із приїздом до країни учасників "Євробачення". Через обстріли в місті Модіїні скасовано концерт за участю колишніх ізраїльських конкурсантів "Євробачення", репетиції до самого конкурсу проходять у Тель-Авіві згідно з графіком.

Глава прес-служби ЦАХАЛу Ронен Манеліс в інтерв'ю 13-му ізраїльського телебачення повідомив, що після закінчення шабата буде розпочато обмежений призов резервістів розвідувальних підрозділів, управління тилом, протиповітряної і протиракетної оборони.