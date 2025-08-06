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Нетаньягу наполягає на повній окупації Сектора Гази попри спротив армії

06 серпня 2025, 09:47
Нетаньягу наполягає на повній окупації Сектора Гази попри спротив армії
Фото: з вільних джерел
Прем'єр про це заявив під час закритих зустрічей із міністрами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про намір шукати підтримки уряду для повної окупації Сектора Гази, попри спротив з боку Армії оборони Ізраїлю та ряду впливових посадовців. 

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на джерела.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, Нетаньягу неодноразово вжив термін "повна окупація Сектора" під час закритих зустрічей із міністрами, говорячи про розширення військової кампанії в Газі. Прем’єр заявив, що буде добиватися схвалення плану навіть попри опір Цахал.

В офіційній заяві офісу прем’єра йдеться, що Нетаньягу провів "обмежене обговорення питань безпеки", яке тривало близько трьох годин, під час якого начальник Генерального штабу Цахал генерал-лейтенант Ейяль Замір представив варіанти продовження операції в Газі.

"Жереб кинуто. Ми йдемо на повну окупацію Сектора Гази", - цитують ЗМІ джерела з оточення прем’єра.

Армія Ізраїлю виступає проти повного захоплення Гази, аргументуючи це тим, що ліквідація всієї інфраструктури Хамас може зайняти роки і загрожує життю заручників, яких можуть убити у разі наближення військ.

"Операції відбуватимуться навіть у районах, де утримують заручників. Якщо начальник Генштабу не згоден, він має піти у відставку, натякаючи на генерала Заміра", - зазначив представник армії. 

Плану Нетаньягу протистоять також міністр закордонних справ Гідеон Саар, лідер партії ШАС Ар’є Дері, радник з національної безпеки Цахі Ханегбі, голова Моссаду Давід Барнеа, представник ШАБАКу, а також генерал-майор у відставці Ніцан Алон, відповідальний за питання заручників у ЗС Ізраїлю.

Поки що невідомо, чи передбачає план довгострокову окупацію, чи коротку операцію для ліквідації Хамас і звільнення заручників.

В ООН назвали повідомлення про плани Ізраїлю розширити операції в Газі «глибоко тривожними». Помічник генсека ООН Мірослав Єнча підкреслив, що це може спричинити катастрофічні наслідки для мільйонів палестинців і загрожувати життю заручників.

У суботу, 2 серпня, американський спецпосланець Стів Віткофф заявив родинам заручників у Тель-Авіві, що президент США Дональд Трамп прагне досягти всеохоплюючої угоди щодо повернення заручників і завершення війни, і що "часткових" домовленостей більше не буде.

 

Ізраїльсектор Газа

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