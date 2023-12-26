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Нетаньягу назвав три умови для закінчення війни в Секторі Гази – WSJ

26 грудня 2023, 08:41
Нетаньягу назвав три умови для закінчення війни в Секторі Гази – WSJ
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Ізраїльський лідер розповів, що США, Велика Британія, Франція, Німеччина та багато інших країн підтримують намір Ізраїлю знищити терористичне угруповання.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків Хамас у Секторі Гази.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Він додав, що для досягнення цієї мети військовий потенціал Хамасу має бути демонтований, а його політичне правління над Газою має закінчитися.

Нетаньяху зазначив, що для закінчення війни Ізраїлю необхідно досягти трьох цілей:

  • знищити Хамас;

  • демілітаризувати Газу;

  • дерадикалізувати палестинське суспільство.


Прем’єр-міністр Ізраїлю сказав, що забезпечення умов того, що Газа ніколи більше не використовуватиметься як база нападу на його країну вимагатиме встановлення тимчасової зони безпеки по периметру Сектору та інспекційного механізму на кордоні з Єгиптом.

"Після того, як Хамас буде знищено, Газа буде демілітаризована, а палестинське суспільство почне процес дерадикалізації, Газу можна буде відновити, а перспективи ширшого миру на Близькому Сході стануть реальністю", - заявив глава ізраїльського уряду.

 

сектор Газавійна в Україніросія окупантиНетаньягу

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