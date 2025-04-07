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Нетаньягу обіцяє відповідь на ракети Хамас

07 квітня 2025, 11:53
Нетаньягу обіцяє відповідь на ракети Хамас
Фото:politeka.net
Кількість загиблих унаслідок авіаударів ізраїльської авіації становить щонайменше 44 людини, зокрема 21 у Хан-Юнісі на півдні Смуги Гази.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв дати “рішучу відповідь” на рідкісну хвилю ракетних обстрілів Хамас у неділю, у той час коли щонайменше 44 людини загинули внаслідок ізраїльських авіаударів у Смузі Гази.
 
Про це пише France24.
 
Ізраїльські військові повідомили про 10 снарядів, які були випущені з Гази протягом декількох хвилин один від одного в неділю. Більшість Цахал перехопив.
 
Десятки палестинців гинуть майже щодня після того, як 18 березня Ізраїль відновив свій військовий наступ на палестинський анклав після того, як минулого місяця було порушено двомісячне перемир’я.
 
Кількість загиблих унаслідок авіаударів ізраїльської авіації з початку сьогоднішнього світанку становить щонайменше 44 людини, зокрема 21 у Хан-Юнісі, місті на півдні сектора Газа”, ‒ повідомили AFP у цивільній обороні анклаву.
 
Унаслідок одного удару було вбито шість людей на вулиці Аль-Нахіль у районі Аль-Туффа міста Газа, де група людей зібралася біля пекарні. Серед загиблих троє дітей.
 
У заяві Хамас цей удар назвали “навмисним актом вбивства дітей” і “підтвердженням садистського та варварського характеру окупації та її фашистських лідерів”.
 
Палестинський чиновник повідомив AFP, що в неділю ізраїльські війська також застрелили підлітка, який мав громадянство США, на окупованому Західному березі річки Йордан, а ізраїльські військові заявили, що вбили "терориста".

 

Беньямін Натаньяхувійна в Україніросія окупанти

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