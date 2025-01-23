Нетаньягу підтримав Маска після його скандального жесту рукою

За словами прем'єра Ізраїлю, Ілон Маск є великим другом його країни.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримав Ілона Маска після того, як його звинуватили у нацистському вітанні. За словами Нетаньягу, американського мільярдера "брехливо оббріхують".

Про це пише The Times of Israel.

"Ілон - великий друг Ізраїлю. Він відвідав Ізраїль після різанини 7 жовтня... [і] з тих пір неодноразово і рішуче підтримував право Ізраїлю на захист від терористів-геноцидів і режимів, які прагнуть знищити єдину єврейську державу. Я дякую йому за це", - написав ізраїльський лідер на своїй сторінці у соцмережі X.

Таким чином Нетаньягу мав на увазі 7 жовтня 2023 року, коли терористичне угруповання Хамас вторгнулось в Ізраїль, внаслідок чого загинуло 1200 людей, серед яких більшість цивільних.