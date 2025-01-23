Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нетаньягу підтримав Маска після його скандального жесту рукою

23 січня 2025, 18:11
Нетаньягу підтримав Маска після його скандального жесту рукою
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
За словами прем'єра Ізраїлю, Ілон Маск є великим другом його країни.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримав Ілона Маска після того, як його звинуватили у нацистському вітанні. За словами Нетаньягу, американського мільярдера "брехливо оббріхують".
 
Про це пише The Times of Israel. 
 
"Ілон - великий друг Ізраїлю. Він відвідав Ізраїль після різанини 7 жовтня... [і] з тих пір неодноразово і рішуче підтримував право Ізраїлю на захист від терористів-геноцидів і режимів, які прагнуть знищити єдину єврейську державу. Я дякую йому за це", - написав ізраїльський лідер на своїй сторінці у соцмережі X. 
 
Таким чином Нетаньягу мав на увазі 7 жовтня 2023 року, коли терористичне угруповання Хамас вторгнулось в Ізраїль, внаслідок чого загинуло 1200 людей, серед яких більшість цивільних. 
 
Пізніше Ілон Маск подякував прем'єр-міністру Ізраїлю за таку підтримку.
 
Водночас єврейський конгресмен-демократ з Мангеттена Джеррі Надлер заявив, що жест Маска був антисемітським та наголосив, що інші офіційні особи мають засудити його. 
 
"Я ніколи не думав, що ми побачимо день, коли те, що виглядає як привітання "Хайль Гітлер", буде зроблено за президентською печаткою. Цьому огидному жесту немає місця в нашому суспільстві і він належить до найтемніших сторінок людської історії. Я закликаю всіх моїх колег об'єднатися і засудити цей ненависний жест за те, чим він є: антисемітизмом", - підкреслив Надлер у своїх соцмережах.

 

війна в Україніросія окупантиНетаньягуІлон Маск

Останні матеріали

Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Політика
Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 січня 2025, 16:55
Політика
"Бури, бейбі, бури". Як Дональд Трамп може покласти край правлінню путіна – TIME
Переклад iPress – 23 січня 2025, 12:08
Трамп, росія, Європа, Китай: нічого невідомо. Навіть зараз – Едвард Лукас
Політика
Трамп, росія, Європа, Китай: нічого невідомо. Навіть зараз – Едвард Лукас
Переклад iPress – 23 січня 2025, 08:17
Курський фронт у світі StarCraft. Зерги трохи послабили натиск, а террани продовжують тримати оборону – Ендрю Таннер
Політика
Курський фронт у світі StarCraft. Зерги трохи послабили натиск, а террани продовжують тримати оборону – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 січня 2025, 15:00
Кампанія України зі стратегічного впливу починає набувати обрисів. Зброя, цілі та (не)відповідь росії – Фабіян Гоффманн
Політика
Кампанія України зі стратегічного впливу починає набувати обрисів. Зброя, цілі та (не)відповідь росії – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 січня 2025, 12:03
Трамп рятує TikTok. Чи зможуть США потурбуватися про порятунок самих себе? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп рятує TikTok. Чи зможуть США потурбуватися про порятунок самих себе? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 січня 2025, 08:42
Як Заходу боротися з гібридною війною проти нього. Простіше тим, хто звик до російської загрози – Мінна Аландер
Політика
Як Заходу боротися з гібридною війною проти нього. Простіше тим, хто звик до російської загрози – Мінна Аландер
Переклад iPress – 21 січня 2025, 16:06
Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Політика
Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Переклад iPress – 21 січня 2025, 12:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється