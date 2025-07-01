Нетаньягу поїде до США на зустріч із Трампом – Bloomberg

Після успішної операції проти Ірану Трамп називав Нетаньягу "героєм війни"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі вже у понеділок, 7 липня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше Білий дім підтвердив, що працює над датою зустрічі Нетаньягу і Трампа. Трамп хвалив Нетаньягу за його "управління" 12-денною операцією проти ядерної програми Ірану, до якої зрештою приєдналися й США, а також розкритикував судовий процес проти ізраїльського прем'єр-міністра.

Нещодавно міністр стратегічного планування Ізраїлю Рон Дермер відвідав Вашингтон для зустрічей з американськими чиновниками й підготовки візиту Нетаньягу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран дійшли згоди та домовились про повне припинення вогню. Водночас Іран повідомляв, що не погоджується на перемир'я та завдасть ударів, якщо Ізраїль продовжить атаки.