Нетаньягу повідомив Трампу про готовність до нових ударів по Ірану – WSJ

Трамп розраховує на те, що загроза подальших атак змусить Тегеран укласти угоду, яка позбавить можливості створювати ядерну зброю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час візиту до Білого дому сказав президенту США Дональду Трампу, що його країна готова завдати повторних ударів по об'єктах Ірану, якщо Тегеран поновить роботу над ядерною програмою.

Про повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на чиновників зі США та Ізраїлю.

За інформацією WSJ, Трамп заявив Нетаньягу, що виступає за дипломатичне врегулювання з Тегераном, але й не заперечує щодо ізраїльського плану.

Як розповіли співрозмовники видання, Трамп розраховує на те, що загроза подальших атак змусить Тегеран укласти угоду, яка позбавить можливості створювати ядерну зброю. Ізраїль скептично ставиться до цього. Однак Тегеран вимагає гарантій, що країна не зазнає нових бомбардувань в обмін на відновлення переговорів з Вашингтоном.

За словами високопоставленого ізраїльського чиновника, Ізраїль не обов’язково буде шукати прямого американського схвалення для відновлення ударів по Ірану.

Високопоставлений ізраїльський чиновник розповів, що будь-яка спроба Ірану повернути уран з Ісфахану (об'єкт, який був атакований) або відродити зруйновану ядерну програму буде швидко виявлена Ізраїлем.

7 липня Axios з посиланням на джерела писало, що ізраїльські чиновники вважають, що Дональд Трамп може погодити поновлення ізраїльських атак на Іран.