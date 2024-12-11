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ПОЛІТИКА

Нетаньягу став першим чинним лідером Ізраїлю, який свідчить у кримінальній справі

11 грудня 2024, 09:06
Нетаньягу став першим чинним лідером Ізраїлю, який свідчить у кримінальній справі
Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org
Нетаньягу протягом багатьох років намагався уникнути появи в суді.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу дав свідчення на судовому процесі у справі про корупцію, ставши першим чинним лідером країни, який виступив як обвинувачений у кримінальній справі.

Про це пише The Washington Post.

Нетаньягу протягом багатьох років намагався уникнути появи в суді. Критики звинувачували Нетаньягу в підриві судової системи Ізраїлю і останнім часом заохочували членів його правої партії Лікуд закликати до звільнення генерального прокурора.

Після приведення до присяги він сказав, що буде «говорити правду, наскільки памʼятає», і відмовився сідати на лаву підсудних, поки тележурналісти не вийдуть із зали. Засідання висвітлювали через його пресслужбу.

У перші хвилини свідчень він стверджував, що характеристика його та його сімʼї як «гедоністів» в обвинувальному акті є "абсурдною". Він сказав, що працює по 17—18 годин на добу, їсть за робочим столом, лягає спати о 1-й або 2-й годині ночі і майже ніколи не бачиться із сімʼєю.

Поліція вже неодноразово опитувала Нетаньягу та його дружину, але це були його перші свідчення у суді. Очільник ізраїльського уряду заперечує будь-які правопорушення та відкидає публічні заклики піти у відставку.

Починаючи з наступного тижня Нетаньягу повинен буде давати свідчення тричі на тиждень по шість годин на день протягом тривалого часу. У першій частині слухань він відповідатиме на відкриті запитання своїх адвокатів. Далі прокурори розпочнуть перехресний допит.

Нетаньягу звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою та отриманні хабарів за трьома окремими справами, переданими до суду понад чотири роки тому.

Мова, зокрема, про використання службового становища в особистих цілях; прийняття екстравагантних подарунків — включаючи шампанське, сигари, ювелірні вироби та інші предмети загальною вартістю сотні тисяч доларів — в обмін на дипломатичні послуги для друзів-мільярдерів.

Також його звинувачують у наданні сприятливого регуляторного режиму одному з найбільших медіамагнатів Ізраїлю в обмін на позитивне висвітлення діяльності премʼєра в медіа.

ІзраїльсудНетаньягу

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