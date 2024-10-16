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ПОЛІТИКА

Нетаньягу відповів Макрону на заяву щодо ООН і створення Ізраїлю

16 жовтня 2024, 16:29
Нетаньягу відповів Макрону на заяву щодо ООН і створення Ізраїлю
Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org
Ізраїльський премʼєр відповів французькому президенту щодо ролі ООН.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не має ігнорувати Організацію Обʼєднаних Націй, адже єврейська держава була "створена за рішенням ООН". Голова ізраїльського уряду відповів, що країну заснували ті, хто пережив Голокост.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Макрон зробив заяву під час закритої зустрічі з французькими міністрами. Він посилався на голосування Генасамблеї ООН у листопаді 1947 року, яке припинило британський мандат на Палестину та розділило територію на єврейську та арабську держави. 

"Нагадування президенту Франції: державу Ізраїль заснувала не резолюція ООН, а радше перемога, здобута у Війні за незалежність кров’ю героїчних бійців, багато з яких пережили Голокост — у тому числі від режиму Віші у Франції", — заявив Нетаньягу.

Режим Віші співпрацював у Франції з нацистами під час Другої світової війни. Він допомагав депортувати 76 тисяч євреїв до концентраційних таборів.

Раніше Макрон закликав припинити постачання зброї Ізраїлю, яка використовуватиметься у Секторі Гази. Він закликав повернутися до політичного вирішення конфлікту.

ІзраїльООНЕмануель МакронБеньямін Нетаньягу

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