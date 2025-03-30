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Нетаньягу вирушить до Угорщини попри ордер МКС на його арешт

30 березня 2025, 17:11
Нетаньягу вирушить до Угорщини попри ордер МКС на його арешт
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Прем'єр-міністр Ізраїлю зустрінеться з угорським колегою Віктором Орбаном.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вилетить до Будапешта 2 квітня.
 
Про це повідомив його офіс ‒ попри ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт, пише Bloomberg.
 
Під час візиту Нетаньягу має зустрітися із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Орбан назвав ордер “ганебним” та заявив у листопаді, що планує запросити ізраїльського лідера з візитом. Угорщина гарантує, що Нетаньягу не буде заарештовано під час свого візиту.
 
Ордер МКС, виданий у листопаді, стосується ймовірних воєнних злочинів, скоєних Ізраїлем у Смузі Гази під час війни країни проти Хамас. Уряд Ізраїлю неодноразово заперечував звинувачення та заявляв, що його операції проти Хамас, який  США вважають терористичною організацією, відповідають міжнародним законам.
 
Багато західних союзників Ізраїлю, включно з Великобританією, Францією, Німеччиною та Канадою, підписали МКС. Це означає, що вони зобов'язані заарештувати Нетаньягу, якщо він приїде, але немає ніякої зобов’язальної процедури для цього кроку. США, головний прихильник Ізраїлю, не підписали та відкинули повноваження суду. Ізраїльський лідер востаннє відвідував США у лютому.
 
Нетаньягу має повернутися до Ізраїлю 6 квітня.

 

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