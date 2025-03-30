Нетаньягу вирушить до Угорщини попри ордер МКС на його арешт

Прем'єр-міністр Ізраїлю зустрінеться з угорським колегою Віктором Орбаном.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вилетить до Будапешта 2 квітня.

Про це повідомив його офіс ‒ попри ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт, пише Bloomberg.

Під час візиту Нетаньягу має зустрітися із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Орбан назвав ордер “ганебним” та заявив у листопаді, що планує запросити ізраїльського лідера з візитом. Угорщина гарантує, що Нетаньягу не буде заарештовано під час свого візиту.

Ордер МКС, виданий у листопаді, стосується ймовірних воєнних злочинів, скоєних Ізраїлем у Смузі Гази під час війни країни проти Хамас. Уряд Ізраїлю неодноразово заперечував звинувачення та заявляв, що його операції проти Хамас, який США вважають терористичною організацією, відповідають міжнародним законам.