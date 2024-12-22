Нетаньягу заарештують, якщо він прийде річницю звільнення “Аушвіца” – МЗС Польщі
22 грудня 2024, 19:53
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Ізраїльського прем'єра заарештують відповідно до зобов’язань країни перед Міжнародним кримінальним судом.
Якщо ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу прибуде до Польщі, його заарештують відповідно до зобов’язань країни перед Міжнародним кримінальним судом.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський, повідомляє Jerusalem Post.
Коментар Бартошевського прозвучав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita щодо підготовки до 80-ї річниці визволення нацистського концтабору в Освенцимі, яка має відбутися 27 січня наступного року. Сучасні історики вважають, що в “Аушвіці” знищили принаймні від 1,1 до 1,6 млн осіб, значну частину з яких становили євреї.
У листопаді МКС висунув обвинувачення Нетаньягу і колишньому міністру оборони Ізраїлю Йоавану Галланту, їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах. Держави, які підписали Римський статут, відповідно до законодавства зобов’язані виконувати ордери суду на арешт.
Ювілей є великою державною подією, однак ізраїльські посадовці відмовилися підтвердити, чи буде Нетаньягу буде на заході. Участь президента Іцхака Герцога також виглядає малоймовірною. Попередньо, міністр освіти Йоав Кіш буде єдиним представником уряду Ізраїлю на події.
Польські джерела повідомили Rzeczpospolita, що Варшава виконує ордери через бажання бачити президента росії путіна на лаві пісудніх. Суд видав ордер на Путіна у 2022 році через викрадення українських дітей з окупованої України.
Усі 27 держав Європейського Союзу підпорядковані Римському статуту і зобов’язані виконувати ордери на арешт. Наразі лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Нетаньягу не заарештують, якщо він приїде з візитом у Будапешт.