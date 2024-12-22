Нетаньягу заарештують, якщо він прийде річницю звільнення “Аушвіца” – МЗС Польщі

Ізраїльського прем'єра заарештують відповідно до зобов’язань країни перед Міжнародним кримінальним судом.

Якщо ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу прибуде до Польщі, його заарештують відповідно до зобов’язань країни перед Міжнародним кримінальним судом.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський, повідомляє Jerusalem Post.

Коментар Бартошевського прозвучав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita щодо підготовки до 80-ї річниці визволення нацистського концтабору в Освенцимі, яка має відбутися 27 січня наступного року. Сучасні історики вважають, що в “Аушвіці” знищили принаймні від 1,1 до 1,6 млн осіб, значну частину з яких становили євреї.

У листопаді МКС висунув обвинувачення Нетаньягу і колишньому міністру оборони Ізраїлю Йоавану Галланту, їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах. Держави, які підписали Римський статут, відповідно до законодавства зобов’язані виконувати ордери суду на арешт.