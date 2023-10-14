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Нетаньягу заінтригував заявою про удари Ізраїля по Сектору Газа – CNN

14 жовтня 2023, 12:19
Нетаньягу заінтригував заявою про удари Ізраїля по Сектору Газа – CNN
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після авіаударів по Сектору Гази, де базуються бойовики Хамасу заявив, що "це лише початок".

Про це він сказав у своїй заяві до нації, пише CNN.

За його словами, Єрусалим бореться за свій дім і ніколи не пробачить та не забуде звірств, які вчинили терористи Хамасу.

"Сьогодні всі знають, що ми боремося за батьківщину, і ми боремося, як леви. Ми всі об’єднані. Я кажу вам, що це тільки початок, я не збираюся давати вам додаткові подробиці, але це тільки початок. Наші вороги тільки почали платити ціну", - наголосив він.

Ізраїльський прем'єр наголошує, що його країна знищить Хамас і переможе. З його слів, це триватиме певний час, але Єрусалим "закінчить цю війну сильнішим, ніж будь-коли".

Нетаньяху також наголосив, що Ізраїль отримує "величезну міжнародну підтримку".

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