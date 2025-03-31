Нетаньягу закликає Хамас скласти зброю і залишити Газу

Ізраїль і далі працює над "планом добровільної еміграції".

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив вимогу до Хамас роззброїтися, а його лідерів покинути сектор Гази і пообіцяв посилити тиск на угруповання.

Також він продовжить зусилля з повернення заручників, пише агенція Reuters.

Нетаньягу додав, що Ізраїль працюватиме над реалізацією "плану добровільної еміграції" президента США Дональда Трампа для Гази.

За словами ізраїльського прем’єра, його кабінет і надалі буде тиснути на Хамас, який заявив, що погодився на пропозицію про припинення вогню в анклаві від посередників - Єгипту і Катару.

Також він відкинув твердження про те, що Ізраїль не веде перемовини про припинення вогню, заявивши, що країна веде їх під вогнем, і тому вони також ефективні.

Ізраїль вимагає від Хамас скласти зброю і що лідерам угруповання буде дозволено покинути Газу.

Він не уточнив, як довго ізраїльські війська залишатимуться в анклаві, однак повторив, що військовий та урядовий потенціал ХАМАСу має бути знищений.

"Ми гарантуємо загальну безпеку в секторі Гази і дамо можливість реалізувати план Трампа, план добровільної еміграції. Це план, ми його не приховуємо, ми готові обговорювати його у будь-який час", – сказав Нетаньягу.