Нетаньягу заявив, що Ізраїль не погодиться на вимогу Хамасу припинити війну

Ізраїльський прем'єр каже, що припинення війни в Газі зараз утримає Хамас при владі та збереже загрозу з боку бойовиків.

Ізраїль готовий на тимчасове припинення бойових дій у Секторі Гази для звільнення заручників, але не погодиться на вимогу Хамас повністю зупинити війну, заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ізраїль і Хамас уже кілька тижнів ведуть переговори через посередників про можливе перемир'я, яке передбачає звільнення заручників.

"Ми не готові прийняти ситуацію, в якій батальйони Хамас вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть під контроль Газу, відновлять свою військову інфраструктуру і повернуться до погроз громадянам Ізраїлю в навколишніх поселеннях, в містах на півдні, у всіх частинах країни", - заявив Нетаньягу в неділю, 5 травня.

Він додав, що не Ізраїль, а Хамас перешкоджає досягненню угоди.

Поступка вимогам Хамас стане "жахливою поразкою" для Ізраїлю, величезною перемогою для бойовиків та Ірану, а також продемонструє слабкість як друзям, так і ворогам Ізраїлю, наголосив Нетаньягу.

Ця слабкість віддалить будь-яку подальшу мирну угоду, додав він, вказуючи, зокрема, потенційну нормалізацію відносин з Саудівською Аравією.

"Ця слабкість лише наблизить наступну війну і віддалить наступну мирну угоду. Альянси не укладаються зі слабкими й переможеними, альянси укладаються з сильними й переможцями", - зазначив Нетаньягу.

Політичний лідер Хамас Ісмаїл Ханія заявив, що угруповання, яке США і ЄС вважають терористичною організацією, приносить "серйозність і позитив" у нинішні переговори. А Нетаньягу, за словами Ханія, "вигадує постійні виправдання для продовження агресії та розширення кола конфлікту”.

Хамас, як і раніше, прагне всеосяжної угоди, яка гарантує виведення ізраїльських військ і досягнення серйозних домовленостей щодо обміну полоненими/заручниками, додав представник бойовиків.

Єгипетські та американські посередники кажуть про ознаки компромісу в останні дні, але шанси на угоду про перемир'я залишаються пов'язаними з ключовим питанням про те, чи погодиться Ізраїль на припинення війни без досягнення заявленої мети — знищення Хамас.

Уряд Нетаньягу, однак, уже давно наполягає на тому, що не припинить війну, доки не буде знищено Хамас і повернуто всіх заручників.