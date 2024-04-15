Нетаньягу знову збирає військовий кабінет, аби визначитися з відповіддю на атаку Ірану

Раніше представники ізраїльської армії представили "широкий діапазон варіантів".

Сьогодні прем'є-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу знову збере свій військовий кабінет, щоб обговорити можливі відповіді на атаку Ірану.

Про це повідомляють ABC News із посиланням на джерела.

Кабінет міністрів обговорював це питання вчора, але завершив своє засідання, не прийнявши остаточного рішення.

До складу кабінету, зокрема, входять міністр оборони Йоав Галлант і колишній міністр оборони Бенні Ганц.

Як інформує пресслужба Цахалу, раніше представники ізраїльської армії представили “широкий діапазон варіантів” відповіді на ракетний удар Ірану в суботу.

За словами речника армії Пітера Лернера, Ізраїль може відповісти "ударом" або "без нього", а між цим є "багато різних сценаріїв". Він додав, що ізраїльський уряд "прийме рішення про подальші кроки" вже в понеділок або протягом найближчих днів.