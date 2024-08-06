Нетаньягу готовий до ескалації на Близькому Сході – FT

У цьому він бачить можливість просувати стратегічні цілі Ізраїля в регіоні й зміцнити свої політичні позиції всередині країни.

Ізраїль наразі повернув собі ініціативу після провальних 10 місяців. В останні тижні уряд Нетаньяху використав свої сильні сторони — зокрема, вражаючу здатність шпигунського агентства Моссад вистежувати й вбивати лідерів опозиції, таких як зовнішній політичний лідер Хамасу Ісмаїл Ганія в Тегерані й військовий керівник "Хезболли" Фуад Шукр в Бейруті.

Таким чином, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу демонструє свої пріоритети та стратегію. Він готовий до ескалації напруженості в регіоні, а не до її послаблення. Він бачить можливість одночасно зміцнити довгострокову безпеку Ізраїлю і закріпити своє політичне лідерство в Єрусалимі. Він також хоче загнати адміністрацію Байдена в тісний політичний кут і допомогти Дональду Трампу повернутися в Білий дім.

Про це пише Financial Times.

"Вбивство Ганії показує, що Нетаньягу не зацікавлений в угоді про припинення вогню в обмін на звільнення заручників, з Хамасом. Заручники були цинічно захоплені Хамасом під час нападу 7 жовтня, щоб використовувати їх як пішаків на переговорах. Нетаньягу хотів би не жертвувати заручниками, але їхнє звільнення не посідає належного місця в його стратегії. Він відкинув кілька запропонованих угод, підтриманих керівниками його служби безпеки", — пише редактор.

На думку редактора, Нетаньягу зараз переходить до стратегії "утримання" Гази, звільняючи війська для більшого зіткнення, яке він хотів би спровокувати з "Хезболлою". Для цього в Ізраїля є вагомі підстави. "Хезболла" становить набагато більшу загрозу для Ізраїля з її арсеналом ракет і реактивних снарядів, а також з її 100-тисячним ополченням, яке, згідно з заявами, налічує близько 100 тисяч чоловік.

"Нетаньягу знає, що США доведеться втрутитися, щоб підтримати Ізраїль у разі відкритої війни з Іраном або "Хезболлою". Це знову розпалить розбіжності всередині Демократичної партії й може призвести до того, що Гарріс втратить підтримку виборців в Мічигані, де 2 % населення становлять арабо-американці", — додає Соерс.

Тому адміністрація Байдена докладає термінових зусиль, щоб запобігти зіткненню в Лівані, яке насувається, що є протилежним цілям Нетаньягу.