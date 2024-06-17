Нетаньягу оголосив про розпуск військового кабінету Ізраїлю, створеного після нападу Хамас

Про це повідомляє The Times of Israel.

Очікується, що Нетаньягу ухвалюватиме найважливіші рішення щодо війни на невеликих спеціальних нарадах без Бен-Гвіра, а остаточне затвердження вимагатиме від ширшого складу кабінету безпеки.

Рішення ухвалили після відставки міністра Бені Ганца, слідом за яким із тимчасового уряду пішли колишній начальник генштабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкот (спостерігач) і депутат кнесету Хілі Троппер (міністр без портфеля).

Нагадаємо, що війна між Ізраїлем і Хамас розпочалася 7 жовтня 2023 року з масштабних ракетних обстрілів Сектора Гази збройними угрупованнями Хамас та "Ісламський джихад", вступу збройних сил у Газу і захоплення заручників.

У відповідь Ізраїль завдав масованих авіаударів по Сектору Газа, а пізно ввечері 27 жовтня ввів великі сили в північну частину Сектора Газа. Наразі ізраїльські війська діють у Рафасі, місті на кордоні з Єгиптом у південній частині Гази. Армія оборони Ізраїлю нещодавно оголосила, що введе щоденні "локальні тактичні паузи" у своїх військових операціях у Секторі Гази.