Нетаньягу попросить у Трампа зброю для ударів по ядерних об'єктах Ірану – Axios

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Глава ізраїльського уряду може попросити зброю для ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Як пише видання, Трамп і Нетаньягу обговорять ядерну програму Ірану. Президент США хоче укласти з Тегераном угоду, яка зробить непотрібними військові дії Ізраїлю.

Але, за даними Axios, Нетаньягу хотів би отримати від Трампа гарантії, що в разі, якщо дипломатія з Іраном не спрацює, Ізраїль отримає американську зброю для ударів по іранських ядерних об'єктах.

Також видання уточнює, що на переговорах, імовірно, буде порушено питання нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією.