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Нетаньягу попросить у Трампа зброю для ударів по ядерних об'єктах Ірану – Axios

04 лютого 2025, 17:53
Нетаньягу попросить у Трампа зброю для ударів по ядерних об'єктах Ірану – Axios
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Трамп і Нетаньягу обговорять ядерну програму Ірану.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Глава ізраїльського уряду може попросити зброю для ударів по ядерних об'єктах Ірану.
 
Про це повідомляє Axios.
 
Як пише видання, Трамп і Нетаньягу обговорять ядерну програму Ірану. Президент США хоче укласти з Тегераном угоду, яка зробить непотрібними військові дії Ізраїлю.
 
Але, за даними Axios, Нетаньягу хотів би отримати від Трампа гарантії, що в разі, якщо дипломатія з Іраном не спрацює, Ізраїль отримає американську зброю для ударів по іранських ядерних об'єктах.
 
Також видання уточнює, що на переговорах, імовірно, буде порушено питання нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

 

ІзраїльДональд ТрампНетаньяху

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