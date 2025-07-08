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Нетаньяху повідомив Трампу, що номінував його на Нобелівську премію миру

08 липня 2025, 10:57
Нетаньяху повідомив Трампу, що номінував його на Нобелівську премію миру
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Минулого місяця Пакистан також заявив, що номінує Трампа на премію
Під час вечері в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху показав американському політикові лист із пропозицією присудити Трампу Нобелівську премію миру.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Лист Нетаньяху показав главі Білого дому ще до того, як принесли їжу, щоб "відточити миротворчі здібності Трампа", зазначає медіа.
 
"Він, як ми говоримо, кує мир в одному регіоні за іншим", – заявив прем'єр Ізраїлю.
 
За словами Нетаньяху, саме такий лист надіслали в Нобелівський комітет, і в ньому Трампа висувають на Нобелівську премію миру, яку Трамп, як він вважає, має здобути "цілком заслужено".
 
"Щиро дякую! Я цього не знав. Вау! Почути це саме від вас – особливо цінно. Щиро дякую, Бібі! Це велика честь", – відреагував Трамп.
 
Під час вечері президент США також заявляв, що він "зупиняє війни" й "ненавидить, коли вбивають людей".
 
Нетаньяху прибув до Білого дому, щоб обговорити війну в секторі Гази, угоду із Сирією та ядерну програму Ірану, пише The Times of Israel.

 

війна в Україніросія окупантиІзраїль

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