Нетаньягу розглядає можливість візиту в Україну – посол

Щоправда, в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю заявляють, що остаточне рішення ще не ухвалили.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що у прем'єра країни Беньяміна Нетаньягу вже почали планувати поїздку в Україну.

Щоправда, наразі процес знаходиться на ранній стадії, заявив він у коментарі The Jerusalem Post.

За словами Корнійчука, після одноденного путчу у росії Нетаньягу зараз переглядає питання, пов'язані з країною-агресором.

"Поїздка знаходиться на дуже попередній стадії планування, дата ще не визначена", – зазначає український дипломат.

Щоправда, за даними ЗМІ, в офісі прем'єр-міністра заявили, що рішення ще не ухвалили.

"Я сказав їм, що найшвидший шлях для Нетаньягу потрапити до Білого дому – через Київ, – сказав Корнійчук. – Запрошення на столі, і воно було передано кілька разів. Я сподіваюся, що воно буде прийняте, і ми побачимо пана Нетаньягу в Києві".