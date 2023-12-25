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Нетаньягу заявив про посилення бойових дій в Газі

25 грудня 2023, 15:08
Нетаньягу заявив про посилення бойових дій в Газі
Фото:politeka.net
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що посилює бойові дії на території Сектору Гази.

Про це прем’єр заявив у відеозверненні.

"Громадяни Ізраїлю, ми поглиблюємо воєнні дії у Секторі Гази. Ми продовжимо війну до перемоги над Хамасом. Це єдиний шлях повернути наших викрадених, знищити Хамас та гарантувати, що Газа більше не загроза для Ізраїлю", - заявив Нетаньягу.

За його словами, протистояння терористичному угрупованню займе час, проте уряд Ізраїлю і військові єдині і сповнені рішучості боротися до кінця.

Водночас ізраїльський прем’єр визнав, що війна проти Хамас має високу ціну - життя військовослужбовців. Він запевнив, що уряд докладає максимальних зусиль для збереження їхніх життів.

"Але одного ми не зробимо: ми не зупинимося, поки не досягнемо перемоги", - додав Нетаньягу.

 

ХАМАСІзраїльвійнаНетаньяху

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