Нетаньягу заявив про посилення бойових дій в Газі
Про це прем’єр заявив у відеозверненні.
"Громадяни Ізраїлю, ми поглиблюємо воєнні дії у Секторі Гази. Ми продовжимо війну до перемоги над Хамасом. Це єдиний шлях повернути наших викрадених, знищити Хамас та гарантувати, що Газа більше не загроза для Ізраїлю", - заявив Нетаньягу.
За його словами, протистояння терористичному угрупованню займе час, проте уряд Ізраїлю і військові єдині і сповнені рішучості боротися до кінця.
Водночас ізраїльський прем’єр визнав, що війна проти Хамас має високу ціну - життя військовослужбовців. Він запевнив, що уряд докладає максимальних зусиль для збереження їхніх життів.
"Але одного ми не зробимо: ми не зупинимося, поки не досягнемо перемоги", - додав Нетаньягу.